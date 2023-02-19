شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يعلن تفاصيل جوائز التميز فى التصدير لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس مركز تحديث الصناعة، بتسليم جوائز التميز في التصدير الهندسي خلال حفل ضخم أقامه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بقصر عابدين وسط حضور كبير من قيادات القطاع الصناعي وممثلي شركات القطاع الهندسي، كما جاءت النسخة الثانية من جوائز التميز برعاية مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس التنمية الصناعية، على أن الصناعات الهندسية تعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد وتحقق مستويات تصديرية متميزة جدا، ليصبح أحد أكبر 5 قطاعات تصديرية وفق أحدث الاحصائيات بصادرات سنوية 3.8 مليار دولار، وذلك يعتبر طفرة كبيرة تم تحقيقها بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة وكذلك الخطط والرؤية التي ينفذها المجلس التصديري للصناعات الهندسية

وأضاف "عبد الكريم" على هامش احتفالية جوائز التميز في التصدير الهندسي، أن تكريم الشركات التي تحقق طفرة تصديرية تعتبر فكرة متميزة تشجع الابتكار خاصة وأن الجوائز التي تم إعلانها كشفت لنا عن إنتاج وطني مبتكر نجح في الوصول إلي كافة الأسواق الدولية، وان هناك تطور واضح في الأداء الإنتاجي لقطاع الصناعات الهندسية المختلفة.

وقال رئيس التنمية الصناعية، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي تعد واحدة من أفضل المبادرات التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الهندسية؛ بهدف تشجيع الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة إلى جانب خلق جيل جديد من المصدرين المبتكرين، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم، إلي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحاول جاهدة مساعدة الشركات والمصانع المصدرة في الحصول على كافة الدعم والمساندة وإنجاز المستندات المطلوبه واللازمة للعملية التصديرية، وإن الفترة المقبلة تشهد مزيد من التيسيرات للمجتمع الصناعي التصديري.

ومن جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النسخة الثانية من جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2023 شهدت مشاركة واسعة حيث تضاعف عدد المشاركين تقريباً لتصل إلي 90 شركة، حيث قام المجلس التصديري بتطوير الجوائز حتى تغطي أغلب القطاعات ويكون فيها تنافس حقيقي كما تم استحداث جائزة للمرأة.

وأضاف "الصياد" خلال حفل توزيع جوائز EXXA ، أن هناك 18 جائزة في النسخة الثانية تشمل أكبر مصدر مصري من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأكبر مصدر لأكثر عدد من الأسواق الناشئة، وأكبر مصدر لقارة أفريقيا، أكثر مصدر حقق طفرة في الصادرات، وأكبر مصدر من الشركات العالمية، وأكبر مصدر من المناطق الحرة، أكبر مصدر في مكونات السيارات، وأكبر مصدر في الأجهزة المنزلية.

وذكر رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه تم تخصيص جوائز لأكبر مصدر في قطاع الصناعات الكهربائية وأكبر مصدر في قطاع الآلات والمعدات وأكبر مصدر في قطاع أدوات المائدة والمطبخ، مشيراً إلي أنه تم استحداث جائزة جديدة لأكبر مصدر من شركة مصرية بإدارة سيدات أعمال، أكبر مصدر مصري لبراندات عالمية OEM وأكبر مصدر أجنبي لبراندات عالمية، وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة

وأشار شريف الصياد إلي أن الهدف من جوائز EXXA هو دعم اتجاه الدولة لخلق مجتمع تصديري يجمع المُصدرين في كافة المجالات الهندسية والشركات من أحجام مختلفة سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وخلق منافسة حقيقة بين الشركات بهدف زيادة الصادرات و التوسع في الأسواق الجديدة وتشجيع روح التنافس الشريف والابتكار في الإنتاج وإعلاء البراند المصري في كل دول العالم والوصول بالانتاج المصري لكافة الأسواق في ظروف غاية الصعوبة.

وتابع "الصياد"، أن ما شجع المجلس لعمل النسخة الثانية من جوائز التميز في التصدير رغم كل الظروف، هو زيادة الصادرات لأعلى معدلات في التاريخ بـ 3.8 مليار دولار خلال 2022 بارتفاع 10% مقارنة بـ 2021، ورغم أن الرقم جيد في ظل الظروف الراهنة لكنه لا يلبي طموحات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث تم تجهيز خطة واضحة لزيادة سنوية لا تقل عن 20%.

وأكد رئيس المجلس التصديري ، أن مصر لديها فرصة فريدة من نوعها لمضاعفة الصادرات و بلوغ حلم المائة مليار دولار، ورغم ابتعاد الهدف لكن يمكن تحقيقه و خاصةً أن هناك تطور مستمر في الصناعة ونحن في حاجة إلي إزالة كل العقبات أمام المستثمرين بالقطاعات الإنتاجية، والتركيز على أسواق محددة مثل القارة الأفريقية وهذا لا يعني إهمال الأسواق الأخرى، لأن القارة الأفريقية السوق الأضخم حالياً ورغم ذلك رقم صادراتنا ضعيف لا يمثل قدرات مصر الصناعية و التصديرية و خاصةً أننا جزء من هذه القارة و يوجد الكثير من الإتفاقيات التجارية بين مصر والعديد من الدول الإفريقية