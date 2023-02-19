تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، عند مستواه أمس.

وفيما يلي قائمة أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1123 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1444 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1685 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1926 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 13480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في البورصات العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا أمس الجمعة، بنحو 0.33% إلى نحو 1842 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.