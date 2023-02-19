شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بـ"السويس الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة – المشرف على خليج السويس، بأنه تم بدء أعمال التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بالجهاز، وذلك تمهيداً لافتتاح المركز في المواعيد المحددة، لتوفير الخدمات للمواطنين.

وتابعت المهندسة أسماء مخلوف، نموذج محاكاة لسير طلبات العملاء لتنتقل بسلاسة بين وحدات المركز كل في تخصصه، والانتهاء من الخدمة بسرعة وجودة ويسر، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وفي ذات السياق، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال إحلال وتجديد خط المياه الناقل قطر 900مم بطول 2400م والمغذي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحُرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، وذلك بعد تكرار أعطال وكسور خط المياه الناقل قطر 900 مم نظراً لتهالك الخط وحرصاً على ضمان استمرار وانتظام ضخ المياه للعملاء بالمنطقة.