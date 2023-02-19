سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد 19-2-2023، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 30.42 جنيه للشراء، و 30.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 30.42 جنيه للشراء، و 30.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري 30.57 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.