شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الحبوب: المشروع القومى للصوامع حافظ على القمح وعزز المخزون الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في التوسع لانشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجى.