الاقتصاد

تعرف على موعد جلسة المزاد العلنى لطرح 12 محلا تجاريا وصيدليتين بالشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد مصطفى عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين، بمساحات تتراوح (من 9م2 : 60م2) أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 والإسكان الحدائقي بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21/2/2023.

 

 

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي الشيخ زايد والعبور، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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