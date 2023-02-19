شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد جلسة المزاد العلنى لطرح 12 محلا تجاريا وصيدليتين بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد مصطفى عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين، بمساحات تتراوح (من 9م2 : 60م2) أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 والإسكان الحدائقي بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21/2/2023.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي الشيخ زايد والعبور، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.