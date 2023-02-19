شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 9 قرى مستهدفه بالمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 183 فصل دراسي، 10 مدارس، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 3 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 3 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24 كم.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية، أوضح تقرير وزارة التخطيط، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 401 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 22/2023 تبلغ 44,9 مليار جنيه، بنسبة نمو 72,7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 27,4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 61%، يليه قطاع البترول بقيمة 5,9 مليار جنيه بنسبة 13,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 4,3 مليار جنيه بنسبة 9,6% ثم الاسكان 3,1 مليار جنيه بنسبة 6,9%، ثم قطاع التنمية المحلية باستثمارات تبلغ 1,8 مليار جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه بنسبة 5,4%.