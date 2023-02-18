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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة ترشيد وجامعة نجران أطلقتا أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة للجامعة كافة، والبالغ عددها 34 مبنى، بإجمالي مساحة تبلغ 708 آلاف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تركي عبدالعزيز، أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي91 مليون كيلو وات ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 70 مليون كيلو وات ساعة سنويا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ23% تقريبا.

يذكر، أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.