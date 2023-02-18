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وأوضح الرئيس التنفيذي بشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، أن جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تأتي في وقت تسعى فيه الشركة للتحول نحو مستويات أعلى من النمو، مدفوعة بالاستدامة والمرونة والتكيف مع المتغيرات. مفيدا، بأن جائزة أفضل برنامج علاقات المستثمرين تأتي تقديرا لتميز الشركة في علاقاتها الخارجية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة سابك حصدت جائزتي «الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» و»أفضل برنامج علاقات مستثمرين»، في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2023، ما يعكس التزام الشركة بالبناء على أسس الاستدامة الاقتصادية والبيئية القوية ومواصلة التركيز على الامتثال.وأوضح الرئيس التنفيذي بشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، أن جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تأتي في وقت تسعى فيه الشركة للتحول نحو مستويات أعلى من النمو، مدفوعة بالاستدامة والمرونة والتكيف مع المتغيرات. مفيدا، بأن جائزة أفضل برنامج علاقات المستثمرين تأتي تقديرا لتميز الشركة في علاقاتها الخارجية.

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