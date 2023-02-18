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وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الخريف، أن مجلس صناعيي الرياض يسهم في تحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالرياض، وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الصناعة على كل ما من شأنه تذليل التحديات واستثمار الفرص المتاحة بالقطاع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس صناعيي الرياض السادس، تنظمه غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الصناعية، اليوم، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تحت عنوان: «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعريف بممكنات التصدير»، بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي «كافد».وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الخريف، أن مجلس صناعيي الرياض يسهم في تحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالرياض، وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الصناعة على كل ما من شأنه تذليل التحديات واستثمار الفرص المتاحة بالقطاع.

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