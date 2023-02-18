بنك التنمية يعيد منتج تمويل الأسرة بسقف 100 ألف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد بنك التنمية الاجتماعية تقديم منتج تمويل الأسرة بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال.

وقال بنك التنمية في تغريدة على حسابه في تويتر: «بالحلة الجديدة رجعناه، تمويل يغطي احتياجاتك واحتياجات أسرتك». وأوضح البنك أنه تم إعادة التقديم على منتج تمويل الأسرة، بعد توقف مؤقت لـ3 أشهر بهدف تطويره.

وأكد أن سقف التمويل لمنتج تمويل الأسرة يصل إلى 100 ألف ريال، وذلك في حالة عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقا، مبينا أن مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات، على أن يتم السداد بشكل شهري، ويتم الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

وأشار إلى أن الشروط العامة لمنتج تمويل الأسرة تتضمن: ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة. وألا يزيد الدخل الشهري عن 14500 ريال. وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين. وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

ولفت إلى أنه يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوجا، وإذا كان أرملا أو مطلقا ويشترط أن يعول طفلا فأكثر. كما يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو الزوجة المهجورة ويشترط أن تعول طفلا فأكثر. وألا يقل عمر طالبة القرض الزوجة المهجورة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة حسب التاريخ الميلادي.

وذكر، أنه يتم احتساب الابن إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفا أو متزوجا. ويتم احتساب البنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة دون اعتبار لعمرها. فيما يتم احتساب الأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة دون اعتبار للعمر إذا كانوا غير متزوجين وليسوا موظفين.

9 شروط عامة لمنتج تمويل الأسرة

