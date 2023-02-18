شكرا لقرائتكم خبر 14.5 مليارا إنفاق السعودية على البحث والتطوير خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية 14.5 مليار ريال، خلال2021، فيما بلغ أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين.

وأظهرت نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء، تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 50% من إجمالي الإنفاق، يليه القطاع الخاص بنسبة 35%، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم 15%.

وأفاد التقرير، بأن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير، حيث بلغت نسبة المشتغلين 83% بواقع 25,178 مشتغلا، أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة 10% من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة 7% خلال عام 2021م.

يذكر، أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، تقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

مجال البحث والتطوير في السعودية 2021

إجمالي الإنفاق 14.5 مليار ريال

عدد المشتغلين30,220 مشتغلا

عدد الباحثين 24,808 باحثين