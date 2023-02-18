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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» وافق على تقديم قرض بقيمة 50 مليون دولار، إلى مؤسسة التمويل الأفريقية «AFC»، لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية وتطويرها، وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم أجندة التنمية، وخلق فرص العمل في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وأوضح بيان، صادر عن صندوق أوبك، أنه سيتم استخدام عائدات قرض الطاقة لـ 10 سنوات، في تمويل مشاريع تحسين النقل والخدمات اللوجستية والتجارة وتعزيز الوصول إلى الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا.

وأكد مدير عام صندوق أوبك، عبدالحميد الخليفة، أهمية القارة الأفريقية كمنطقة اهتمام رئيسة في خطط الصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص أكثر من 45 % من إجمالي تمويل الصندوق لقارة أفريقيا، ولا سيما لتطوير البنية التحتية المستدامة، الذي يعد بمثابة المفتاح لإطلاق الإمكانات الهائلة لأفريقيا وتمكينها من الاستفادة الكاملة من مواردها.