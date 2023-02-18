شكرا لقرائتكم خبر سرايا الفرسان.. نماذج متنوعة بمساحة 500 ألف متر شرق الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مساحة 517 ألف م2، شـرق مدينـة الريـاض وبنماذج متنوعة، أطلقت شركة دار وإعمار للتطوير العقاري مجتمع سرايا الفرسان.يأتي المشروع المندرج تحت ضاحية الفرسان من الوطنية للإسكان، والمعتمد من برنامج «وافي» للبيع على الخارطة، ضمن الشراكة بين دار وإعمار والوطنية للإسكان.

وجرى تدشين الضاحية، برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي.

تعد ضاحية الفرسان أحد أكبر الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان بالمملكة، وامتدادا لـ7 ضواح أخرى تطورها، يتميز موقعــها الحيــوي بوجوده داخــل النطــاق العمرانــي عـلـى امتــداد الطــرق الرئيســة مثــل طريــق الثمامــة وطريــق الجنادريــة.

ويصــل إجمالــي مســاحة ضاحيــة الفرسان إلى 35 مليــون م2، وتوفــر نحو 50 ألــف وحــدة ســكنية، بمســاحات وتصاميــم متنوعـة، ومجتمـع سـكني متكامـل الخدمـات والمرافـق، مـع توافـق مشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة بمعاييـر المـدن الذكيـة حـول العالـم.

ويبــرز مجتمع سرايا الفرسان الــذي يعــد جــزءا مــن ضاحيــة الفرســان بنماذجه المتنوعة، حيث تصل المساحات إلى 385 م2، ويهـدف إلى دعـم مسـتوى المعـروض مـن الوحـدات السـكنية، حيث يحتضن 811 وحدة سكنية.

ويعد «سرايا االفرسان» واحدا من بين 5 مجتمعات سكنية تعمل «دار وإعمار» على تطويرها للمستفيدين ضمن برنامج «سكني»، وضمن شراكتها مع وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان والوطنية للإسكان، في كل من الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، وبإجمالي عدد وحدات يصل إلى 4500 وحدة متنوعة الفئة، وبإجمالي مساحة تتجاوز 2 مليون م2.