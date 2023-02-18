شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى: اتفاق تصدير الحبوب مهم جدا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مدير برنامج الأغذية العالمي، السبت، من أن عدم تجديد المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة والتي مكنت أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر الموانئ الواقعة تحت الحصار الروسي سيكون كارثيا في ظل وجود ملايين على شفا المجاعة في إفريقيا.

وقال مسؤول أوكراني كبير، بحسب سكاى نيوز عربية إن المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنطلق في غضون أسبوع.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن قال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن الأمر "بالغ الأهمية".

وأضاف: "مع كل الأزمات التي نواجهها حول العالم من تغير المناخ والجفاف والفيضانات العارمة لا يمكننا تحمل انهيار مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الإطلاق".

وسمحت المبادرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي بمرور الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وتم تمديد المبادرة لمدة 120 يوما أخرى في نوفمبر، ومن المقرر تجديدها مرة أخرى في مارس، لكن روسيا أشارت إلى أنها غير راضية عن بعض جوانب الاتفاق وطالبت برفع العقوبات التي تؤثر على صادراتها الزراعية.

وقال بيزلي إن التدفقات الحالية للسلع والحبوب، والتي تفيد بيانات الأمم المتحدة بأنها تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا بشكل خاص، بموجب المبادرة لا تزال أقل بكثير من الحجم المطلوب.

وحذر موسكو من أن إغلاق الموانئ سيكون كارثيا، لا سيما بالنسبة لإفريقيا، حيث يواجه ملايين الأشخاص المجاعة، وقال: "إفريقيا هشة للغاية في الوقت الحالي، ونحو 50 مليون شخص على شفا المجاعة".

وقال: "أسعار المواد الغذائية وتكاليف الوقود والتضخم وثلاث سنوات من أزمة كوفيد، ليس لدى الناس المزيد من القدرة على التحمل، وإذا لم نتدخل ونخفض التكاليف، فقد يكون عام 2024 الأسوأ الذي نشهده منذ مئات السنين".