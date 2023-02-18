أخبار الاقتصاد اليوم: مبادرة لإتاحة 150 مليار جنيه للإنتاج الزراعى والصناعى

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 18-2-2023 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية

المالية: مبادرة لإتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة، موضحًا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.

"الصناعة": مباحثات مع إحدى كبريات الشركات الماليزية لبحث إنتاج زيت النخيل

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد إحدى كبريات الشركات الماليزية، الذي يزور مصر حالياً للتعرف على فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، وبحث إمكانيات قيام الشركة بإنشاء مشروع لها في مصر في مجال إنتاج زيت النخيل، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي السفارة الماليزية بالقاهرة.

وقال الوزير، إن هناك فرصة متميزة في السوق المصري في مجال إنتاج زيت النخيل، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية ولا سيما القارة الإفريقية، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية للصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء وفي مقدمتها الإعفاء من الرسوم الجمركية.

التخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات أسيوط بخطة 22/2023 لتنفيذ 405 مشروعات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية بالتوجه نحو تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

المشاط تعقد لقاءات ثنائية خلال مشاركتها فى مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية المكثفة مع مسئولي المنظمات الدولية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، إلى جانب مسئولي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما.

لقاء المدير العام منظمة الأغذية والزراعة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وأعربت عن تقديرها للتعاون القائم بين الحكومة والمنظمة الأممية وحرصها على توطيد سبل التعاون للتوسع بشكل أكبر في جهود الأمن الغذائي وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجار بين بلدان الجنوب.

واستعرضت "المشاط"، أولويات الحكومة ومبادراتها لتعزيز جهود الأمن الغذائي، لاسيما من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".