شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تعقد لقاءات ثنائية خلال مشاركتها فى مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية المكثفة مع مسئولي المنظمات الدولية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، إلى جانب مسئولي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما.





لقاء المدير العام منظمة الأغذية والزراعة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وأعربت عن تقديرها للتعاون القائم بين الحكومة والمنظمة الأممية وحرصها على توطيد سبل التعاون للتوسع بشكل أكبر في جهود الأمن الغذائي وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجار بين بلدان الجنوب.

واستعرضت "المشاط"، أولويات الحكومة ومبادراتها لتعزيز جهود الأمن الغذائي، لاسيما من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".

من جانبه وجه مدير منظمة الأغذية والزراعة، التهنئة لوزيرة التعاون الدولي على النجاح في استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ COP27 والنتائج التي توصلت إليها الدول المشاركة، لافتًا إلى أهمية دعم جهود الدول في بناء قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات المستمرة في مجال الأمن الغذائي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

واتفقت الجانبان على المضي قدمًا في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما من خلال الدعم الفني ضمن برنامج "نُوَفِّي"، وتعزيز المبادرات المصرية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ لتعزيز الأمن الغذائي.





لقاء المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي

واستمرارًا للجهود المشتركة مع برنامج الأغذية العالمي، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع منجستاب هايلي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة جنوب أفريقيا، جهود التعاون المشترك وبرامج التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى قارة أفريقيا، وتحفيز عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جهود التعاون الإنمائي، كما تطرق اللقاء إلى بحث نقل التجربة المصرية في جهود التعاون الإنمائي لقارة أفريقيا على مستوى العديد من المشروعات مثل مشروع مركز الأقصر للابتكار، الذي يمكن أن يكون منصة لتعزيز التعاون جنوب وجنوب ودعم جهود تبادل الخبرات والمعرفة على مستوى القارة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة وقرب إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وتطلع وزارة التعاون الدولي بصفتها المسنق الوطني للتعاون مع الامم المتحدة، على تحقيق أقصى استفادة وقيمة لجهود التعاون الإنمائي مع كافة الوكالات والمنظمات التابعة لاسيما برنامج الأغذية العالمي لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

لقاء نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

والتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إدموندو تشيريللي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث حرصت "المشاط" على استعراض العلاقات الثنائية مع الجانب الإيطالي وجهود التعاون الثنائي، مؤكدة حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعظيم العلاقات مع الجانب الإيطالي والبناء على العلاقات التاريخية والممتدة على مدار العقود الماضية.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود التعاون الإنمائي على مستوى مبادلة الديون التي تم في إطارها تطبيق تنفيذ 3 شرائح منذ عام 2001 بقيمة 350 مليون دولار، لافتة إلى حرص الحكومة على تنفيذ الشريحة الرابعة من برنامج مبادلة الديون في ضوء تحفيز العلاقات بين الجانبين وتعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال برنامج "نُوَفِّي".

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، على الإرادة الجادة لمواصلة العمل مع مصر في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنمية الاقتصادية ذات المنفعة المشتركة في منطقة البحر المتوسط.





مجموعة CDP الإيطالية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليداريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة CDP الاستثمارية الإيطالية، التي تعمل في تمويل البنية التحتية والاستثمارات والنقل المستدام وريادة الأعمال وغيرها من المجالات، وتعد وزارة الاقتصاد والمالية هي المساهم الأكبر في المؤسسة.

وناقش اللقاء التعرف على مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين واستعراض محفظة التعاون الإنمائي والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وجهود تحفيز القطاع الخاص، كما تم التطرق إلى محفظة الاستثمارات والتمويلات الخاصة بمجموعة CDP الإيطالية وفرص الاستثمار والتمويل لمشروعات التنمية في مصر، والآليات التي تعمل من خلالها المؤسسة على تحفيز القطاع الخاص.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع مجموعة CDP في ضوء التعاون الفني لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية في القاهرة للتباحث بشأن المشروعات الاستثمارية في مجال العمل المناخي والتنمية ضمن برنامج "نُوَفِّي"، في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير غابرييل فيريرو ، رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، وهي هيئة حكومية دولية مسئولة عن مراجعة ومتابعة سياسات الأمن الغذائي والتغذية، مدعومة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث ناقشت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء تعزيز جهود التعاون المشترك لدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتوطيد التعاون بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحفيز سياسات الأمن الغذائي في مصر.

سفيرا كوت ديفوار ومالي لدى منظمات الأمم المتحدة في روما

واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع علي كوليبالي، سفير دولة مالي لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، وسيدو سيسي، سفير دولة كوت ديفوار لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، بحضور الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون مع البلدين في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، ونقل خبرات وتجارب مصر التنموية فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي والعلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، إلى الدول الأفريقية لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الإقليمي.

وأشاد سفيري البلدين، بالتجربة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتحديث نظم الري، كما أبدوا أهمية التعاون في البناء على هذه التجربة وتكرارها في الدول الأفريقية. وقد أشاد سفيري البلدين بتجربة مصر التنموية خلال اجتماعات مجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.