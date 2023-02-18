الدواجن تتخطى 91 جنيها في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الدواجن الطازجة، اليوم السبت، إلى 91.26 جنيه بالأسواق، بارتفاع نحو 2.97 جنيه، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة.

جاء ذلك وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا، لكن ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، أحدثت خللا في السوق أدى لنقص المعروض.