الذهب يرتفع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت مع بداية التعاملات، بنحو 5 جنيهات للجرام، مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1123 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1444 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1685 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1926 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 13480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في البورصات العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا أمس الجمعة، بنحو 0.33% إلى نحو 1842 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.