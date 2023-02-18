سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 18-2-2023 أمام الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر.

ونشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار أمام الجنيه في 12 بنكًا تعمل في مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 30.55 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.