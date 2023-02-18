شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. شعبة القصابين: استقرار الأسواق وتوافر المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا بعد تحرك واضح الأيام الماضية، وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، بحسب شعبة القصابين.

وتتراوح أسعار البلدى بين 180 و250 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو فى منافذ أمان بسعر 170 جنيها للكيلو.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 195 و240 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 195- 240 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 175 و195 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 175 و195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 180 و230 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 140 و170 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 130 و150 جنيها، والكبدة المستوردة بين 90 جنيها إلى 110 جنيهات.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.