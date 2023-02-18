أسعار الدواجن اليوم فى مصر.. استقرار سعر الفراخ والبيض

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى أسعار الدواجن فى السوق المحلى للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، اليوم السبت، وسجلت أسعار الدواجن فى الجملة نحو 72 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 85 ـ 90 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

فى سياق متصل سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض 114 جنيها فى المزارع، والبيض الأحمر 115 جنيهًا، والبيض البلدى سعر 122 جنيها للكرتونة فى تعاملات اليوم، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، كشف أن الإنتاج لمزارع الدواجن عاد بكامل طاقته بعد تأكد المربين من توفير أعلاف تكفى لمدة 6 أشهر عقب الإفراج عن كل الأعلاف المستوردة، وعودة الدورة الإنتاجية للمزارع خلال منتصف مارس المقبل بواقع 4.5 مليون دجاجة يوميًا.

وتوقع سامح السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدورة الإنتاجية التى بدأت فعليًا وانتظمت ستظهر فى الأسواق خلال منتصف مارس 2023، وهو ما سيؤدى إلى هبوط بنسبة 25%، ومن المتوقع تراجع سعر الدواجن فى المزارع من 72 جنيها للكيلو من الدواجن البيضاء إلى مستويات 55 جنيها للكيلو.