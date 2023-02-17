شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو قير للأسمدة": توريد مستحقات شركات الغاز بالدولار لدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) للقوائم المالية الدورية للشركة في 31 ديسمبر عام 2022، وتضمن التقرير أبرز 5 ملاحظات للجهاز، ورد الشركة عليها وجاءت أبرزها:

1- قيام الشركة بسداد نحو 147 مليون دولار لشركة بتروتريد خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2022، كسداد لمستحقاتهم عن مسحوبات الغاز بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري، رقم 194 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما من حيث التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، بالإضافة إلى مخالفة الشركة المادة 8 من التعاقد مع شركة بتروتريد من حيث السداد خلال 10 أيام من تاريخ استلام الفاتورة أو المطالبة، حيث قامت الشركة بسداد نحو 69 مليون دولار كدفعات مقدمة مما أضاع على الشركة إيرادات مقابل استثمار تلك الأموال.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة أبو قير للأسمدة بالبحث والدراسة والتحقيق مع تحميل شركة بتروتريد فوائد عن الدفعات المقدمة المسددة مع الالتزام بشروط العقد وقانون البنك المركزي حتى لا تتعرض الشركة لعقوبات وفقًا للقانون.

وردت شركة أبو قير للأسمدة، أن الشركة قامت بذلك دعمًا لاقتصاد الدولة لتوفير العملة الأجنبية (دولار) في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومساهمة من الشركة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للهيئة المصرية العامة للبترول باعتبارها المورد الرئيسي للغاز الطبيعي، وفي ضوء الطلبات المقدمة من قبلها في هذا الصدد، وأسوة بما هو متبع مع معظم شركات الأسمدة، منوهة إلى أن الشركة حققت مكاسب فروق عملة من سداد الدفعات المقدمة في ظل تحركات أسعار الصرف للدولار مقاب الجنيه خلال الفترة المعد عنها المركز المالي.

2- بلغت خسائر شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (المستثمر فيها بنسبة 10% من رأسمالها بمبلغ 400 مليون جنيه) نحو 16 مليون جنيه، على الرغم من عدم بدء النشاط حتى تاريخه، ولم توافق الشركة بدراسة موقف تلك الاستثمارات في ضوء التطورات المتعلقة بالمشروع، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة موقف الاستثمارات في الشركة، ومراعاة الأثر في ضوء معيار المحاسبة المصري رقم 47 الأدوات المالية.

وردت شركة أبو قير للأسمدة، أن شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة لازالت تحت الإنشاء، وترتبط ارتباط مباشر بشركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك، ويتم الإفصاح عن أية متغيرات في هذا المشروع ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، كما أن تحقيق الشركة لخسائر يرجع لكونها في مرحلة التكوين، وتتمثل تلك الخسائر في أجور ومصروفات إدارية وعمومية، وهي أمور طبيعية في كافة المشروعات المماثلة.

3- لم يتم الإفصاح بالإيضاحات المتمة طبقًا لمعيار رقم (1) عرض القوائم المالية عن موافقة مجلس الإدارة بالدخول بقطعة الأرض المؤجرة لشركة إسكندرية للأسمدة البالغ مساحتها نحو 109 ألف متر مربع كحصة عينية في رأس مال شركة الإسكندرية للأسمدة بناءً على العرض المقدم منها ودون موافاة الجهاز بدراسة اقتصادية لتحديد أيهما أفضل استمرار عقد الإيجار أم الدخول كحصة عينية.

وردت الشركة، أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على مقترح الدخول بقيمة الأرض كحصة عينية في رأسمال شركة إسكندرية للأسمدة مع تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية لعمل دراسة لتقديم قطعة الأرض المملوكة لشركة أبو قير للأسمدة، ودراسة تحديد القيمة العادلة لشركة إسكندرية للأسمدة؛ لأن الدخول بحصة في شركة ناجحة ذات ربحية عالية يؤدي إلى قيمة مضافة للشركة، مضيفة أنه جاري إسناد تنفيذ الدراسة لإحدى الشركات المعتمدة، وسيتم الإعلان عن ذلك ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى.