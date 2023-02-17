شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 33.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 43.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 877.5 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 63.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 657.7 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 76.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 494.2 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 124.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 423.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 21.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 403.6 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 21.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 301.1 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية"، بحجم تداول 35.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 292.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 79.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 281 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول بلغ 24 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 271.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17488.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 2990.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 نقطة.