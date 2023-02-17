كاديلاك تطلق 3 سيارات كهربائية جديدة خلال 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطط شركة صناعة السيارات كاديلاك التابعة لمجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة للكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة في وقت لاحق من العام الحالي على أن تبدأ إنتاجه في العام المقبل.

ونقل موقع جرين كار ريبورتس المتخصص في موضوعات السيارات عن رون هارفي نائب رئيس كاديلاك القول إن الشركة ستنتج وتبيع السيارات الكهربائية في عدة مصانع في مختلف مناطق العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية.

ولم يتحدث هارفي عن تفاصيل التصميم الخارجي ولا المكونات الداخلية للسيارات الجديدة، لكن الإعلان يأتي في إطار خطة السيارات الكهربائية التي وضعتها جنرال موتورز في 2020 لإنتاج سيارات من ذات صفوف المقاعد الثلاثة والسيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الكبيرة على غرار السيارات إكس.تي4 وإسكالاد.

وسجلت جنرال موتورز عددا من أسماء الطرز المستقبلية لتناسب طريقة تسمية سيارات كاديلاك حاليا ومنها أسينديك أوتيك وسيمبوليك إلى جانب فيستيك ولوميستك إسكالاد آي.كيو.إل، بحسب جرين كار ريبورتس.

كما تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تزيد فيه جنرال موتورز ببطء إنتاجها من السيارة كاديلاك ليريك، بعد ظهور مشكلة في البرمجيات في فترة سابقة.

وقال هارفي «إن كاديلاك سلمت حوالي 1000 سيارة ليريك خلال الثلاثين يوما الماضية، وأن الإنتاج سيزيد عن هذا الرقم». وتعتزم الشركة تسليم سيارات إس.يو في نهاية الربع الأول من العام الحالي.