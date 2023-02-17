بي إم دبليو تطلب تسجيل براءة اختراع لمعطر سياراتها الخارجي

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وقدمت الشركة الألمانية طلبا إلى مكتب براءات الاختراع الألماني لتسجيل اختراعها لنظام جديد يعطر الجسم الخارجي للسيارة عن طريق انبعاث العطر المميز من شعارها الأزرق والأبيض في مقدمة غطاء السيارة الأمامي.وأشار موقع كار باز الأمريكي المتخصص في موضوعات السيارات إلى قيام الشركة بتقديم طلب تسجيل الاختراع، بعد إعلان سابق لشركة (بي. إم. دبليو) عن رغبتها في تحسين رائحة سياراتها في محيطها الخارجي والتي لا تتجاوز حتى الآن روائح العوادم والروائح الكريهة المنبعثة مع هواء التكييف.
وفي حين قدمت شركات سيارات أخرى مثل فورد موتور الأمريكية للحصول على براءات اختراع لأنظمة التخلص من الروائح غير المرغوبة داخل السيارات، فإن (بي.إم.دبليو) واحدة من أوائل الشركات التي تطور تكنولوجيا المعطر الخارجي.
وفي عام 2019 قدمت شركة تويوتا موتور اليابانية طلبا للحصول على براءة اختراع تكنولوجيا مماثلة لكنها لم تقدم أي شيء ملموس حتى الآن.
يذكر أن طلب براءة اختراع لا يعني بالضرورة أن الفكرة ستصبح اختراعا حقيقيا، وكثيرا ما تقدم الشركات الصناعية طلبات لتسجيل براءات اختراع لتكنولوجيات جديدة بهدف قطع الطريق على المنافسين لتقديم أجهزة جديدة.
وقال موقع كار باز «إن تحويل تكنولوجيا إطلاق العطر من نظام (بي. إم. دبليو) من براءة اختراع إلى جهاز حقيقي مازال خاضعا لكل سيناريوهات الترحيب والوداع.
- بي. إم. دبليو قدمت طلب براءة اختراع لنظام جديد يعطر الجسم الخارجي للسيارة
- فورد موتور قدمت طلب براءة اختراع لأنظمة التخلص من الروائح غير المرغوبة داخل السيارات
- تويوتا موتور قدمت طلب براءة اختراع للتخلص من الروائح غير المرغوبة داخل السيارات
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