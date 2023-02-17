ايرباص تعتزم تسليم 720 طائرة في 2023 وتخفف إنتاج إيه 320

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات تسليم 720 طائرة في 2023 وتخفف إنتاج «إيه 320» ، حيث أعلنت تأجيل عملية توسيع إنتاجها من الطائرات متوسطة المدى في ضوء مشاكل في سلاسل التوريد.

وقالت الشركة الأوروبية العملاقة للطائرات «إنه لن يتم على الأرجح الوصول إلى الإنتاج القياسي المقرر شهريا، والذي يبلغ 75 من طائرات «إيه 320 نيو» حتى 2026 بدلا من 2025. وسوف يتم تأجيل الهدف المؤقت بإنتاج 65 طائرة في الشهر إلى نهاية 2024.

وعلى الجانب الآخر، تعتزم أكبر شركة طائرات في العالم أن تزيد بشكل طفيف إنتاج طائراتها «إيه 330 نيو» عريضة البدن من ثلاثة في الشهر إلى أربعة في 2024.

وبالنسبة للعام الجاري، يهدف الرئيس التنفيذي لايرباص، جيوم فوري، إلى تسليم إجمالي 720 طائرة تجارية وهو نفس العدد الذي كان مقررا لعام 2022 وفي النهاية سلمت ايرباص أكثر من 661 طائرة العام الماضي.

وارتفعت عائدات ايرباص العام الماضي بواقع 13 % إلى أقل من 58.8 مليار يورو (62.9 مليار دولار). وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد المعدلة للمفردات الخاصة بواقع 16 % إلى 5.6 مليارات يورو، لتتجاوز توقعات المحللين.

وأشار بيان نتائج الشركة إلى أداء قوي من جانب وحدتي «ايرباص للدفاع والفضاء» وايرباص للمروحيات، وثبات الدولار.

وقالت الشركة إنها سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 صافي دخل بواقع 1.678 مليار يورو (1.796مليار دولار) أو 2.13 يورو للسهم، بارتفاع من 1.578 مليار يورو أو 2.01 يورو للسهم في الربع الأخير من العام السابق عليه.

غير أن الأرباح الأساسية، قبل خصم الفوائد والضرائب تراجعت إلى 1.777 مليار يورو من 1.905 مليار يورو في الفترة المذكورة.

وارتفعت الأرباح الأساسية، المعدلة قبل الفوائد والضرائب، إلى 2.146 مليار يورو من 1.496 مليار يورو العام السابق.

وسجلت الشركة في الربع الأخير من 2022 عائدات بمقدار 20.644 مليار يورو، بارتفاع من 16.994 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق عليه.

وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، سوف يدفع مجلس الإدارة أرباحا قدرها 1.80 يورو للسهم، أي أعلى من الـ1.50 يورو للسهم في 2021.