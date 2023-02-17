أرباح سلوشنز تتجاوز المليار في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز أرباحا 1.05 مليار ريال خلال 2022 مقابل 833 مليون ريال في 2021 بنسبة زيادة 27%، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على المساهمين عن عام 2022.

ووفق نتائج الشركة المالية، بلغ الربح التشغيلي 1.1 مليار ريال خلال العام 2022 مقابل 899 مليون ريال في العام 2021 بزيادة 29%. كما بلغ إجمالي الربح 2 مليار ريال في السنة الحالية مقابل 1.7 مليار ريال بنمو 18%.وبلغت ربحية السهم 8.86 ريالات، مقابل 6.96 ريالات خلال الفترة المماثلة من العام 2021م.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال العام 2022 بمبلغ 221 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 303 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,597 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,293 مليون ريال.

وترجع الزيادة في الإيرادات بشكل رئيس إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 30 % وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 19.4% والخدمات الرقمية بنسبة 7.4%.

في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 42 مليون ريال، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 143 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 101 مليون ريال.

وكذلك ارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 47 مليون ريال.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والزكاة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2022 مبلغ 1,392 مليون ريال مقارنة بـ 1,107 مليون ريال للعام الماضي بزيادة قدرها 25.8%.

وتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة، والذي بلغ 118,839,691 سهما عن فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

في ذات السياق أعلنت سلوشنز عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022، بإجمالي نحو 594.9 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 118.97 مليون سهم.

وذكرت سلوشنز في بيان على (تداول السعودية)، أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية 50%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وارتفع صافي أرباح سلوشنز بعد الزكاة والضريبة بنسبة 26.53% في 2022، إلى نحو 1.05 مليار ريال، مقابل 833 مليون ريال في 2021.