مطار الرياض الأعلى أداء في يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنويا، بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للطيران المدني الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، خلال يناير 2023.

وأفاد التقرير الذي يقيس أداء المطارات وفقا لأربعة عشر معيارا أساسيا، أنه في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 91%، حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي بنسب تحقيق مستهدفات البرنامج.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانيا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار أبها الدولي بنسب تحقيق مستهدفات البرنامج، فيما حصل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

فئة المطارات الدولية (+15 مليون مسافر سنويا):







مطار الملك خالد الدولي بالرياض نسبة التزام 82%.



مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نسبة التزام 73%.



فئة المطارات الدولية (من 5 إلى 15 مليون مسافر):





مطار الملك فهد الدولي بالدمام نسبة التزام 91%.



مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة نسبة التزام 91%.



فئة المطارات الدولية (من 2 إلى 5 ملايين مسافر):





مطار أبها الدولي نسبة التزام 100%.



مطار الملك عبدالله بجيزان نسبة التزام 100%.



فئة المطارات الدولية (أقل من مليوني مسافر):





مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم نسبة التزام 100%.



فئة المطارات الداخلية: