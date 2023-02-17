10.5 آلاف أسرة سعودية في  مسكنها الأول خلال يناير

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ويتيح «سكني» باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنها تأتي إيمانا من «سكني» باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.ويقدم موقع وتطبيق «سكني» مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد، وخدمة التمويل الالكتروني والسوق العقاري، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.
مستفيدو سكني في يناير:
- إجمالي المستفيدين من الخيارات والحلول 10,009 أسر
- عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 10,508 أسر
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