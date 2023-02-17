المياه الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بوحدة أعمال مياه منطقة تبوك بالقطاع الشمالي الغربي، انتهت من تنفيذ أكثر من 19 كلم من الخطوط الرئيسة و134 كلم من الشبكات الفرعية للخدمة. وأفادت أن تكلفة المشروع 169 مليون ريال، ويهدف إلى إيصال الخدمات البيئية للمستفيدين في أحياء (النخيل - التعاون - القدس - غرناطة - طيبة - السعيدات) وجزء من حي (الأندلس والنظيم). وأكدت الشركة أن المشروع يأتي في إطار خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوة منها. وأكدت الشركة أن المشروع يأتي في إطار خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوة منها. ودعت الشركة عملاءها في الأحياء المستهدفة بمدينة تبوك لتقديم طلبات إيصال توصيلات الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.

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