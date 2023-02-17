رحلة الواقف

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وأكدت الندوة أن أكبر التحديات التي تواجه عملية الوقف تتمثل في قلة الخبراء والمتخصصين في تأسيس الأوقاف وكتابة وثائقها، مما يؤدي إلى إيكال الوقف لغير أهل الاختصاص ويخرجه عن مقصده، مبينة أن الواقف وهو الشخص الذي ينشئ الوقف يواجه جملة تحديات في رحلة الوقف والتي تبدأ من مسألة الخوف من تبعات إنفاق المال، والفشل في إدارة الوقف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان ندوة نظمتها غرفة الشرقية بحضور ومشاركة عدد من المختصين في مجال الأوقاف، بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأكدت الندوة أن أكبر التحديات التي تواجه عملية الوقف تتمثل في قلة الخبراء والمتخصصين في تأسيس الأوقاف وكتابة وثائقها، مما يؤدي إلى إيكال الوقف لغير أهل الاختصاص ويخرجه عن مقصده، مبينة أن الواقف وهو الشخص الذي ينشئ الوقف يواجه جملة تحديات في رحلة الوقف والتي تبدأ من مسألة الخوف من تبعات إنفاق المال، والفشل في إدارة الوقف.

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