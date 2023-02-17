فرصة استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت عنها غرفة جازان، تتمثل في مشروع إنتاج علف حيواني وداجني، بمبلغ 103.7 ملايين ريال، وعلى مساحة تقدر بـ 35 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بجازان، ضمن الفرص الاستثمارية التي عملت الغرفة على إنهاء دراستها الاقتصادية أخيرا.

وأوضحت الغرفة أن الطاقة الإنتاجية تبلغ 250 ألف طن من العلف المركز سنويا عند التشغيل بالطاقة الكاملة، فيما قدرت مؤشرات ربحية المشروع بعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 298%، ويبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 24.13%، مشيرة إلى أن فترة استرداد رأس المال تقدر بـ 5 أعوام.

وبينت أن كمية إنتاج المملكة من الأعلاف المركزة خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 787 ألف طن سنويا، ووصل الاستهلاك 8100 طن مما يترتب عليه الحاجة إلى المزيد من الأعلاف في السنوات الخمس القادمة تقدر بـ7313 طن يتم تلبيتها من خلال الاستيراد بما يمثل نسبة 90% من إجمالي الطلب، لافتة النظر إلى أن تنمية القطاع الزراعي وبالأخص الإنتاج الحيوان يشكل أحد الركائز المهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .