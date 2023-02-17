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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن اختيار البحرين لتولي رئاسة المنظمة رسميا في عام 2023، ليصبح وزير المواصلات والاتصالات في البحرين محمد الكعبي، هو الرئيس الجديد لمجلس المنظمة.

وتتولى البحرين رئاسة منظمة التعاون الرقمي ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث تتضمن مهامها الإشراف على التوجه الاستراتيجي للمنظمة خلال العام القادم، ودعم مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الرئيسة التي أطلقتها المنظمة.

وجاء اختيار البحرين لرئاسة منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع «الجمعية العمومية» الثاني لمنظمة التعاون الرقمي الذي عقد بمدينة الرياض في المملكة 5 فبراير الجاري.

وشهد اجتماع الجمعية العامة، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء إلى جانب الشركاء المراقبين والأطراف المعنية للتباحث ومشاركة المعارف والتعاون في سبيل بناء اقتصادات رقمية فعالة وشاملة، كما تستضيف البحرين اجتماع الجمعية العمومية المقبل بصفتها رئيسا لمنظمة التعاون الرقمي.