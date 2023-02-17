شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سوق دبي بنسبة 0.34% بختام تعاملات الأسبوع .. وصعود أبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.34% خاسرًا 11.87 نقطة ليغلق عند مستوى 3457.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 133 مليون سهم محققة ما قيمته 239.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5463 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.75%، يليه قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.4%، 0.38%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.78%.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.94%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 1.78%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها شركة دبي للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.03%، فيما تصدر سهم بنك شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 11.3 مليون ورقة بقيمة 64.1 مليون درهم.

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.106% رابحًا 10.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9885.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.492 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 162.4 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 9532 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 4.55%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.22%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية، والرعاية الصحية بنسبة 0.76%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.06%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 21 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 8.81%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 7.93%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 4.55%، وتراجع 33 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 8.05%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 7.28%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 379.4 مليون درهم.