شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 83.85 دولار لبرنت و77.18 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 83.85 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.18 دولار.

ارتفعت واردات النمسا من الغاز الروسي إلى 71% في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 41 % لشهر نوفمبر.

وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن حصة إمدادات الغاز من روسيا في الواردات في ديسمبر، بلغت 71% والواردات من "مصادر أخرى" – 29%، وفي أكتوبر كانت هذه النسبة 23% و77% على التوالي. قبل عام في فبراير، على التوالي – 79% و 21%.

في نهاية العام الماضي، صرح المستشار النمساوي كارل نهامر ووزراء حكومته مرارا وتكرارا، أن إمدادات الغاز الروسي إلى الجمهورية قد انخفضت إلى "نحو 20%".

وأوضحت الوزارة، أن البيانات الخاصة بإمدادات الغاز الروسي للجمهورية تقع في "نطاق التقلبات"، حيث أن المشاركين في سوق الغاز غير مطالبين بإبلاغ E-Control بالمصدر الدقيق لمنشأ الغاز المستورد.