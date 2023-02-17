أسعار النفط تسجل 83.85 دولار لبرنت و77.18 للخام الأمريكى

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ارتفعت واردات النمسا من الغاز الروسي إلى 71% في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 41 % لشهر نوفمبر.
وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن حصة إمدادات الغاز من روسيا في الواردات في ديسمبر، بلغت 71% والواردات من "مصادر أخرى" – 29%، وفي أكتوبر كانت هذه النسبة 23% و77% على التوالي. قبل عام في فبراير، على التوالي – 79% و 21%.
في نهاية العام الماضي، صرح المستشار النمساوي كارل نهامر ووزراء حكومته مرارا وتكرارا، أن إمدادات الغاز الروسي إلى الجمهورية قد انخفضت إلى "نحو 20%".
وأوضحت الوزارة، أن البيانات الخاصة بإمدادات الغاز الروسي للجمهورية تقع في "نطاق التقلبات"، حيث أن المشاركين في سوق الغاز غير مطالبين بإبلاغ E-Control بالمصدر الدقيق لمنشأ الغاز المستورد.