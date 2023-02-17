بداية التعاملات.. الذهب يواصل الهبوط في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس الخميس، مواصلة رحلتها نحو الهبوط.

وتراجع الذهب في الساعات الأولى ليوم الجمعة، بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار مساء الخميس.

كان سعر الجرام انخفض في تعاملات الخميس نحو 15 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1120 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 1440 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 عند 1680 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1920 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 13440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا بحلول التعاملات المسائية يوم الخميس إلى نحو 1834 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.