شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر رواجًا في سوق الصاغة- 1685 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو أدنى سعر للذهب في 2023، في حين يسجل السعر العالمي للذهب انخفاضًا إلى مستويات 1824 دولار في التعاملات الفورية بتراجع بلغت نسبته 1%.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1444 جنيها.

عيار 21 سجل 1685 جنيها.

وعيار 24 سجل 1926 جنيها.

الجنيه الذهب 13380 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا أسعار الذهب عالميًا تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وفي طريقها إلى أن تشهد انخفاضا أسبوعيا ثالثا على التوالي حيث يشعر المستثمرون بالقلق من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية، بحسب تقرير متخصص. وانخفض الذهب بنسبة 0.48% عند 1828 دولار، وانخفض الذهب بنسبة 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع، ويعتبر الذهب تحوطًا من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

وأكد العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن السياسة النقدية يجب أن تظل صارمة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وقال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي كان ينبغي على الأرجح رفع أسعار الفائدة أكثر مما فعل في وقت سابق هذا الشهر.

تتوقع أسواق المال الآن ارتفاع أسعار الفائدة فوق 5% بحلول مايو والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

في الوقت ذاته ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة، كما أن مكاسب الدولار تجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

على الرغم من التقلبات الحالية في السوق، كان الذهب مصدر استقرار نسبي مؤخرا ولا يزال يوفر للمستثمرين ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات، وبالتالي، توقع التقرير، أن الذهب أقل خطورة مقارنة بمناطق المضاربة الأخرى في السوق مثل سوق الأسهم، ونتوقع أن يبلغ أسعار الذهب في عام 2023 حوالي 1945 دولار.