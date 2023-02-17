شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الحوكمة يعقد برنامجا تدريبيا لطلبة الدراسات العليا الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- من خلال مبادرته الأفريقية للتدريب (تنمية)؛ برنامج تدريبي مكثف لطلبة الدراسات العليا الأفارقة، والقيادات الإدارية بمكتب التعاون الدولى بإحدى الجامعات، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ودعمًا للجهود المصرية في بناء الكوادر الإفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة القارة 2063.



محاضرات معهد الحوكمة للطلبة الأفارقة

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج يمثل الدفعة الثانية بعد النجاح الذى حققه البرنامج فى نسختة الأولى والتى قدمت لموظفى الإدارات المحلية بالدول الأفريقية يومى 31 أغسطس و 1 سبتمبر الماضى باللغتين العربية والانجليزية عبر منصة زووم وبمشاركة 10 من ذوى القدرات الخاصة من مصر، مضيفة أنه تم الاتفاق على تقديم النسخة الثانية من البرنامج التدريبي بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بعنوان "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا".



تدريب الطلبة الأفارقة

من جانبها قالت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا (تنمية)، إن البرنامج الذى تم تقديمه للطلاب من 11 دولة أفريقية يهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء وإدارة الأداء، تحديد الأهداف الأستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء، أنواع مؤشرات قياس الأداء، ومصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء.



الطلبة الأفارقة المشاركون بالتدريب

يشار إلى أن البرنامج تم تقديمه من خلال مجموعتين صباحية ومسائية لضمان التفاعل والمشاركة فى التدريبات الجماعية أثناء التدريب، ويتمتع طلاب الدراسات العليا المشاركين فى التدريب بخلفيات علمية متنوعة من أهمها علوم الفضاء وتطبيقات العلوم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والبتروكيماويات، والطاقة، ويمثلون دول غانا، نيجيريا، اوغندا، كينيا، مالاوي، ومصر، وجنوب السودان، وسيراليون، وزمبابوي، ورواندا، وتنزانيا.