سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 17-2-2023، على استقراره، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية التي بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى مساء السبت للسوق المصرفي المصري.

ونشر موقع "جريدة المال" أسعار صرف النقد الأجنبي أمام العملة المصرية في 12 بنك يعمل في مصر.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 30.55 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.