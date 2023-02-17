شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروعات الطرق بمدينة العبور وموعد الانتهاء من الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، الانتهاء من أعمال شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة، ومنها طريق “آر تو” الرابط بين الدائرى الإقليمى من جهة والطريق الدائرى الأوسطى من جهة أخرى، بطول 11 كم، مرورًا بالأحياء السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، ومنها الحى 15 والحى 16.

وأضاف أنه تم الانتهاء من استكمال عمليات الرصف بالعديد من الطرق الواقعة داخل المدن الصناعية، منها رفع كفاءة الطرق والخدمات بالمنطقة الصناعية (ب ج) واستحداث مداخل ومخارج جديدة وربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع، وتنسيق الموقع العام بالطريق الفاصل بين المحور الرئيسى لحى الشباب والمنطقة الصناعية.

وأكد أن الجهاز يعمل على الانتهاء من كافة المشروعات التى سبق وانطلق العمل بها، بعد أن تم الانتهاء من توسعة طريق المحور الغربى والطرق العمودية عليه، بداية من تقاطع المحور الرئيسى لمدينة العبور مرورا بالحى الترفيهى إلى ميدان المهندس علاء عبد المنعم وشارع الجيش وحتى نهاية المنطقة الصناعية الأولى.

وأضاف: يبلغ طول المحور 10.2 كم وهو عبارة عن 3 حارات بكل اتجاه بعرض 10 أمتار ونصف، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، إذ تم تنفيذ التخطيطات المرورية لطريق المحور الغربى لتوفير قيادة آمنة.