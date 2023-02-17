شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أبريل 85.66دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 78.69دولار للبرميل تسليم شهر مارس 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 81.95 دولار للبرميل لشهر فبراير 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.167 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.534دولار للجالون.

أفاد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر فبراير بأن إنتاج النفط الروسي، باستثناء مُكَثَّفاتُ الغاز، انخفض في يناير مقارنة بديسمبر 2022، بمقدار 88 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير - وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن روسيا رفعت إنتاجها من الهيدروكربونات السائلة بمقدار 21 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميًا.

وبشكل عام، قدرت (أوبك) حجم إنتاج الهيدروكربون السائل في عام 2022 عند 11 مليون برميل في اليوم.

وفي عام 2023، تتوقع المنظمة أن ينخفض الرقم بمقدار 0.9 مليون برميل في اليوم إلى 10.1 مليون برميل يوميًا (-50.000 برميل يوميًا مقارنة بالتقدير السابق)، مشيرة إلى أن توقعات إنتاج روسيا محفوفة بالشكوك.