شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المركبات المرخصة من حيث نوع الوقود خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل شهر يناير ترخيص مركبات (زيرو ومستعمل) بواقع 401827 مركبة، وفقا لآخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين عن شهر يناير 2023 .

وكان من بينها ترخيص حوالي 134مركبة تعمل بالكهرباء ، و281178 تعمل بالبنزين و99715 تعمل بالسولارو 281178 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و48مركبة تعمل بالغاز الطبيعي .

يذكر أن تقرير المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات قد اوضح في خلال شهر ديسمبر الماضى 2022 أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 23754 مركبة ، وأضاف التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1764مركبة موديل 2020 و4010مركبة موديل 2021و11624مركبة موديل2022 و6356 مركبة موديل2023

كما أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8919 سيارة ملاكي من بينها 115سيارة موديل 2020 و119 سيارة موديل 2021و4890 سيارة موديل 2022و3794سيارات موديل 2023

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي اعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12018 من بينها 1548موديل 2020 و3719موديل 2021و5912دراجة موديل 2022 و 830دراجه نارية موديل 2023

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1852 سيارة من بينها 31سيارة نقل موديل 2020 و77 سيارة نقل موديل 2021 و476موديل 2022 و1268سيارة نقل موديل 2023