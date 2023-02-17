شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخِطّة عام 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمثل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من القطاعات الهامة حيث انه مسئول عن توفير الطاقة لكافةِ مُستخدميها، وفي مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، وبما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة في الارتقاء بالخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وفي تلبية مُستلزمات قطاعات الاقتصاد الوطني من الطاقة لضمان تواصُل دوران عجلة الإنتاج بالـمُعدّلات الـمنشودة، وتتنامى فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته بقدر نجاحه في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة الـمُثلى من مواردها الـمُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام الـمصادر التقليديّة، والتخطيط الـمُستقبلي لـمُجابهة التطوّرات الـمُرتقبة في الطلب، ومُواصَلة الالتزام بالجودة في الخدمات والإتاحة لكافةِ الـمُواطنين والـمناطق.

وفيما يتعلق بأهم الـمشروعات الـمُستهدفة بخِطّة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في العديد من المشروعات الاستراتيجيّة منها :

1- توسيع الشبكة القوميّة للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائيّة لـمشروعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة بإجمالي 6.5 مليار جنيه، وتشمل تأمين التغذية الكهربائيّة لكلٍ من منطقة شرق العوينات (الـمرحلة الثالثة)، منطقة الساحل الجنوبي الشرقي، الـمشروع القومي لتنمية سيناء، الربط الكهربائي مع دولة السودان (الـمرحلة الثانية)، مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى، منطقة الساحل الشمالي الغربي، مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء، مشروعا مونوريل (العاصمة الإداريّة الجديدة – السادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء الـمُتعارضة مع الـمشروع.

2- مشروعات إحلال الخطوط الهوائيّة الـمارة أعلى الكُتل السكنية بكابلات أرضيّة، بتكلفة 0.5 مليار جنيه

3- مشروعات استراتيجيّة لنقل وتعديل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بتكلفة 0.5 مليار جنيه.

4- استكمال مشروعات هيئة الطاقة الذريّة، باستثمارات 206 مليون جنيه

5- مُواصَلة مشروعات تمهيد الأراضي اللازمة لـمشروع تعريفة التغذية الكهربائيّة بمناطق (شرق وغرب النيل، كوم أمبو) بهدف توفير وإتاحة الأراضي للمُستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الـمُتجدّدة، والانتهاء من أعمال تنفيذ محطّة خلايا شمسيّة لإنتاج الكهرباء بقُدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة

6- مُواصلة أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قُدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، كما تتضمن المشروعات المستهدف تنفيذها تطوير وتجهيز مبنى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية الـمُستهلك، باستثمارات قدرها نحو 18 مليون جنيه، واستكمال تهيئة وتجهيز الـموقع والبنية الأساسيّة بمشروع إقامة الـمحطّة النوويّة بالضبعة، باستثمارات قدرُها 5 مليار جنيه.