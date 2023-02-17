شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى".. وارتفاع "هيرميس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 249.065 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 294.230 مليون شهادة

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.911 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.816 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 127.042 مليون شهادة، وجى بى أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.89%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 22.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 126.6 ألف جنيه، 142.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 63.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 20749 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4514 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.