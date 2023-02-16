التموين ترفع رسوم إصدار البطاقات الجديدة وبدل الفاقد والتالف.. وتوجه بتعديلات في منظومة صرف الخبز

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 2 لسنة 2023، بشأن تعديل رسوم إصدار بطاقات التموين، وتنظيم بونات صرف الخبز.

وشملت المادة الأولى، من التوجيه تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف ١٠جنيها للبطاقة التي تتلف بعد سنة من تاريخ إصدارها مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، وتكلفة إصدار (بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد) مبلغ ٥٠ جنيها مع إعطائها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها على أن تتحمل الشركة تكلفة البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها على أن يقوم المواطن بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين قبل استخراجه البطاقة الجديدة.

وشمل التوجيه قيام مكتب التموين، بتخرين البطاقة المسلمة له وإرسالها إلى المديرية التابعة لها حتى يتم إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيًا.

كما شملت المادة الثانية، من التوجيه الوزاري بخصوص منظومة إيصال صرف الخبز على الماكينات، حيث يتم تعديل نظام طباعة الإيصالات الدالة على صرف الخبز ويكتفي بطباعة ثلاث إيصالات صرف للخبز شهريا طبقا لطباعة ايصال أول الشهر و طباعة إيصال منتصف الشهر وطباعة إيصال يوم 27 في الشهر.