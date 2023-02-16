شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "طبلية مصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار جهود المتحف القومي للحضارة المصرية، لربط الآثار والحضارة المصرية بالمجتمع وعاداته وتراثه، يطلق المتحف مبادرة "طبلية مصر"، وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن المبادرة تأتى تفعيلًا لدور المتحف في حماية الموروث والتراث الحضاري والثقافي لمصر بمختلف أنواعه، المادي والغير مادي وحمايته من الإندثار، وتوثيق تراث الطعام بمختلف انواعه المتوارثة منذ آلاف السنين، مشيرا الى انه تم اختيار "الطبلية" كعنوان للمبادرة لكونها أحد أبرز ملامح التراث والحياة الأسرية المصرية.

وأضاف أن المبادرة تأتي بالتزامن مع مهرجان السياحة والتذوق، والمقام خلال الشهر الجاري برعاية وزارة السياحة والآثار، والتي تهدف لتنشيط السياحة والترويج للاكلات المصرية بمختلف انواعها.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات العلمية و يلقيها عدد من المتخصصين وأساتذة الجامعات، حيث تلقي الدكتورة شهيرة محرز، أحد أهم رائدات الحفاظ على التراث في مصر، وكل من الدكتورة نهلة إمام مستشار وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور مجدى السيد رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية، والدكتورة نهال رمضان نائب رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية، والدكتور مختار الكسبانى عالم الآثار الإسلامية .

كما تتضمن ورش فنية تتيح للجمهور، فرصة التذوق والتعرف علي مجموعة من الأطعمة التراثية المصرية مثل الكشرى والبصارة وحلوي أم علي وكيفية تجهيزها.

وتشارك الشيف نرمين هانو طاهية في تقديم تجربة حية للحضور لتذوق وكيفية تجهيز العيش الشمسي والذي تشتهر به محافظات الصعيد، ومدى التقارب فى طريقة صناعته حديثا وقديما كما هو موجود فى عدد من المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف من «الخبز الفرعوني» متفاوت الأحجام والأشكال والألوان والتي تروي قصة عظمة الحضارة المصرية فى الحفاظ على قطع الخبز بعد مرور آلاف السنين .

جدير بالذكر أن الحضارة المصرية القديمة بجانب ثرائها فى الفنون والعمارة ومجالات أخري كثيرة،فانها غنية أيضا بالعديد من الأطعمة التراثية وكثير منها مستمر منذ آلاف السنين حتي الآن،كما أنها تستحق أن تسجل في قائمة التراث غير المادى بمنظمة اليونسكو.

ولا زالت المائدة المصرية في وقتنا الحالي تحتوي علي عدة أكلات أبدعها المصريون القدماء وخاصة الخبز والمعجنات، وهنا يأتى دور المتحف في سعيه بهذه المبادرة لإلقاء الضوء علي الأكلات المصرية وتوثيقها لدي اليونسكو كونها تراثا مصريا أصيلا غير مادى.