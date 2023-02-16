أخبار البورصة اليوم الخميس 16-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الألومنيوم العربية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تستقر عند 1.1 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.89%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 22.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 126.6 ألف جنيه، 142.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 63.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 20749 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4514 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 400 ألف سهم، وباعت إدارة شركتى البنك التجارى الدولى (مصر)، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عدد 142.8 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والأهلى للتنمية والاستثمار، وبى انفستمنتس القابضة، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عدد 80 ألف سهم، 1000 سهم، 750 ألف سهم، 80 ألف سهم، 39.2 ألف سهم، 45 ألف سهم، 307.1 ألف سهم، 258 سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 120 ألف سهم، 196 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 79 ألف سهم بسعر 22.79 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم 9.9815% إلى 10.09%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 870.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 4.97%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2022، حققت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، صافى ربح مجمع بلغ 98 مليون جنيه (بعد خصم حقوق الأقلية) مقارنةً بالعام السابق 2021، والبالغة نحو 102 مليون جنيه بانخفاض قدره 4 ملايين جنيه بمعدل انخفاض بلغ نحو 4%.

حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلى، إيرادات بلغت 696.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 611.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 13.89%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة وخصم حقوق الأقلية 150.1 مليون جنيه مقارنةً مع 134.1 مليون جنيه بنسبة نمو 11.99%.