شعبة العطارة: ارتفاع أسعار ياميش رمضان 60% هذا العام بعد زيادة الدولار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الياميش بنسبة تتراوح بين 30 و60% بحسب الصنف هذا العام بالأسواق مقارنة بأسعار العام الماضي، بسبب ارتفاع الدولار.

وأوضح توفيق، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن مصر تستورد 100% من الياميش من تركيا وغيرها من الدول، وبسبب ارتفاع الدولار هذا العام إلى هذا المستوى، كما أن الكميات التي تم استيرادها هذا العام أقل من العام الماضي، دفع أسعار الياميش لارتفاعات غير مسبوقة.

وأشار إلى صعود سعر كيلو البندق واللوز إلى 250 و260 جنيهًا مقابل 200 جنيه و220 جنيهًا، وسعر كيلو القراصية إلى 230 جنيهًا مقابل 140 جنيهًا، المشمية إلى 380 جنيهًا مقابل 220 جنيهًا، سعر كيلو الزبيب المستورد إلى 120 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا، بينما استقرت أسعار كيلو البلح بين 20 جنيهًا و100 جنيه، بحسب النوع.