شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-2-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الألومنيوم العربية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تستقر عند 1.1 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.89%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 22.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 126.6 ألف جنيه، 142.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 63.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 20749 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4514 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 59.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.70%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 12.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.84%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 178.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 8.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.33%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.311 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 25.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.74%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 61.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 9.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%.